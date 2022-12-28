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Новости > В Польше озвучили число украинских беженцев, остающихся сейчас в стране

В Польше озвучили число украинских беженцев, остающихся сейчас в стране

Агата Кловская
28.12.22 16:01
208
В Польше озвучили число украинских беженцев, остающихся сейчас в стране

Главное: В Польше сейчас находятся 950 тысяч украинских беженцев. Их число сократилось.

Детали: В Польше сократилось число беженцев из Украины. Если летом их было 1,4 миллиона человек, то сейчас в стране остаются 950 тысяч людей.

Такие цифры озвучил заместитель руководителя Польского фонда развития Бартош Марчук.

Кроме этого информируется, что в Польше проживают 1,2-1,3 миллиона украинцев, прибывших сюда еще до 24 февраля.

Таким образом, сейчас в Польше живут примерно 2,3 миллиона украинцев.

Подчеркивается, что 90% беженцев это женщины и дети, которые уже составляют 2,5% населения Польши.

Известно, что больше всего беженцев живет в Нижнесилезском и Мазовецком воеводствах Польши, где их концентрация составляет 3,7% от местных жителей.

Отмечается, что семьи беженцев получают социальные пособия, при этом 65% детей школьного возраста посещают польские школы, а 50% дошкольников устроены в детские сады. Подсчитано, что все это обходится государству в 200 миллионов злотых в месяц (50 миллионов долларов).

Резюмируется: «Польша в этом году предприняла серьезные усилия для помощи Украине: это около 35-40 миллиардов злотых (8,1-9,3 миллиарда долларов). Оружие – 10 миллиардов злотых (2,3 миллиарда долларов), частная помощь – 10 миллиардов злотых, помощь на безопасность из бюджета – 6 миллиардов злотых (1,3 миллиарда долларов), помощь органов местного самоуправления и неправительственных организаций – 10 миллиардов злотых».

В тему: В ЕС ожидают новую волну беженцев из Украины уже зимой.

Тэги: общество, Польша, беженцы, новости Украины

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