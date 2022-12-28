В Мариуполе запретили массовые мероприятия в период новогодних праздников

Главное: Оккупанты запретили жителям Мариуполя проводить массовые мероприятия в период новогодних праздников. При этом люди массово покидают город, спасаясь от «холодомора».

Детали: Российские оккупанты запретили проводить во временно захваченном Мариуполе какие-либо массовые мероприятия на время новогодних праздников. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«На период новогодних праздников оккупанты запретили собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах», — написал он.

При этом непонятно, как в таком случае захватчики будут корректировать очереди к полевым кухням, банкоматам и оккупационным бюрократам.

Андрющенко также сообщил, что количество выезжающих из Мариуполя, которые спасаются от «холодомора», растет. Так, очередь на пересечение границы между Украиной и Россией в Новоазовском районе достигает 32 километров, а время ожидания растет до 24 часов.

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