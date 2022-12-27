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Новости > Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД

Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД

Агата Кловская
26.12.22 15:52
238
Украина инициирует исключение России из Совбеза ООН, — МИД

Главное: В МИД Украины заявили о том, что будут инициировать исключение России из Совбеза ООН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.

Детали: Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение Российской Федерации из Совбеза ООН и в целом из Организации Объединенных Наций. Об этом идет речь в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона отмечает, что с учетом российского полномасштабного вторжения и агрессивной политики Москвы это лишь вопрос времени, когда действия России дискредитируют и разрушат всю систему ООН.

Именно поэтому вопрос судьбы России в ООН должен решаться в общем контексте ее ответственности за грубые нарушения норм и принципов международного права. А также за военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

«Украина призывает государства-члены ООН восстановить применение Устава ООН в вопросе легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить ее из ООН в целом», — говорится в заявлении.

МИД отмечает, что исключение России из Совбеза ООН не повлечет аннулирования или пересмотра его резолюций. По мнению украинской стороны, Москва незаконно занимает место в организации, поскольку легитимность ее как преемника СССР вызывает вопросы. Поэтому она должна пройти международно-правовой путь вступления в ООН, как и другие страны. В частности, доказать свою миролюбивость, требование о которой содержится в п. 1 ст. 4 Устава ООН.

В связи с этим Украина инициирует комплексный процесс, направленный на исключение страны-агрессора из ООН и Совета безопасности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Facebook подчеркнул, что Украина больше не будет молчать.

«Сегодня мы начали борьбу за лишение России статуса постоянного члена Совбеза ООН. Эта борьба не будет простой. Ей будут противодействовать, и не только Россия. Но мы не будем мириться с ложью и фальсификацией. Задачи могут быть сложными, но для нас не бывает никаких невозможных задач», — отметил он.

В тему: Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым.

Тэги: общество, ООН, Россия, новости Украины, Дмитрий Кулеба, совбез ООН

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