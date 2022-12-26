Украинцы продолжают массово возвращаться домой из-за границы

Главное: На праздники украинцы, выехавшие из-за войны за границу, массово возвращаются обратно. За последние дни поток на границе существенно оживился.

Детали: На рождественские праздники украинцы начали возвращаться в Украину — количество прибывших из-за границы выросло на десятки тысяч. Согласно данным Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины, за последние дни поток на границе существенно оживился.

Отмечается, что за минувшие сутки, 25 декабря, западные границы с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысяча человек. Въехали 42 тысячи человек, из них 39 тысяч лиц — наши сограждане. Выехали с территории нашего государства только 29 тысяч человек.

24 декабря границу в обе стороны пересекли 104 тысячи человек. На въезд — 55 тысяч людей, из которых 52 тысячи — граждан Украины. Выехали из Украины в общем 49 тысяч человек.

В пятницу в канун праздничного уикенда в Украину въехали 57 тысяч человек, из них 47 тысяч наших соотечественников. В общей сложности границу пересекли в обе стороны 107 тысяч человек — это самые высокие показатели с марта 2022 года.

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