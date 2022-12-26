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Новости > Митрополит Арсений объяснил, почему УПЦ живет по юлианскому календарю

Митрополит Арсений объяснил, почему УПЦ живет по юлианскому календарю

Александра Кудрявцева
26.12.22 13:16
99
Митрополит Арсений объяснил, почему УПЦ живет по юлианскому календарю

Главное: Доказательство того, что жить по юлианскому календарю для Церкви правильно, — чудеса, которые происходят именно в наши праздники.

Детали: Об этом сказал наместник Святогорской Лавры митрополит Арсений 25 декабря, сообщает Центр информации УПЦ.

«Люди власть имущие ... говорят, что Церкви нужно перейти на григорианский календарь, и что мы сегодня должны праздновать Рождество Христово — как Западная Европа. Мало того, некоторые считают, что юлианский календарь является наследием имперской России, и потому мы должны перейти на григорианский... Но, — отметил он, — григорианский календарь, по которому живёт наше гражданское общество, был введён в 1918 г. Владимиром Лениным. Выходит, Ленин должен быть нам указом?» — сказал митрополит Арсений.

Он отметил, что даже в годы советских атеистических гонений Церковь не отказалась от юлианского календаря. Ему верны и такие Поместные Православные Церкви, как Грузинская, Иерусалимская, Сербская и др. Более того, известен переход Церкви с григорианского на юлианский календарь — как это произошло в 2014 г. с Польской Православной Церковью. А те Поместные Церкви, которые перешли на новый стиль, сохранили пасхалию юлианского календаря (Александрийская, Румынская и другие Церкви).

«Почему же столь важно оставаться на старом юлианском календаре? Мы знаем, что праздники нашей Православной Церкви подчас сопровождаются знамениями Божьими, которые говорят об истинности нашей веры и правильности празднования нами праздников», — сказал владыка Арсений и привёл несколько примеров.

Благодатный Огонь сходит в Иерусалиме только накануне православной Пасхи. Никогда он не сходил накануне католической Пасхи, — отметил архиерей. — Только на наше Крещение Господне, 19 января по н. ст. (6 января по ст. ст.), происходит чудо на Иордане. В этот день, один раз в году, когда патриарх Иерусалимский служит молебен на берегу Иордана и бросает в его воды крест, Иордан поднимает волну и течение обращается вспять — река начинает течь в другую сторону, так что иногда в неё даже попадает солёная вода из Мёртвого моря«.

«И схождение Благодатного Огня накануне православной Пасхи, и чудо на Иордане, и чудо на горе Фавор происходят по юлианскому календарю, календарю, которым мы и пользуемся. И э́то убеждает нас в том, что мы правы, но никак не вычисления астрономов», — подчеркнул наместник Лавры.

Он отметил, что если бы Церковь жила по григорианскому календарю, в случае поздней Пасхи она лишалась бы одного из четырёх многодневных постов — Петрова поста, который всегда начинается через 57 дней после праздника Воскресения Христова и завершается в день апостолов Петра и Павла.

Митрополит Арсений напомнил, что по старому стилю также живёт Святая Гора Афон, образ жизни и мышления подвижников, старцев, пустынников которой «во многом является для нас, монашествующих, примером для подражания», добавил он.

«Потому, братья и сестры, для того чтобы мы прислушались к призывающим нас перейти на григорианский календарь политикам и дикторам телевидения, им надо быть как минимум афонскими старцами, а как максимум — такими, как святители Спиридон Тримифунтский и Николай Чудотворец. Если бы они обладали такой святостью, что и молитвой исцеляли бы от болезней и воскрешали бы мёртвых, тогда они были бы достойны того, чтобы к ним можно было прислушаться, ведь тогда через них говорил бы Господь», — заключил митрополит Арсений.

В тему: Хмельницкая епархия УПЦ передала помощь ВСУ и в Святогорскую лавру.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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