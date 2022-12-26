Митрополит Павел сообщил, что власть может запретить богослужения УПЦ в Успенском и Трапезном храмах

Главное: Руководство национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника может запретить с 1 января 2023 года богослужения Украинской Православной Церкви на территории Верхней лавры — в Успенском и Трапезном храмах.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , об этом наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) сказал во время вечернего богослужения 24 декабря.

«У нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского собора. Негласно нам подтвердили о том, что уже в следующую субботу и воскресение нас не пустят в этот храм, ни в один, ни в другой», − сказал наместник обители.

Митрополит Павел отметил, что несколько раз он звонил министру культуры, «но он ни разу не взял трубки, не ответил».

«Мы будем в понедельник встречаться с директором музея и дадим вам точный результат — будем ли здесь собираться на территории Верхней лавры или не пустят нас», — сказал он.

Владыка призвал читать псалтырь, акафисты Божией Матери и преподобным отцам Киево-Печерским.

«В советское время разрешали совершать молитвы, а сегодня вот такие козни делают нашей Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Я верю, что молитва братии и молитва ваша — она сильна, и Божия Матерь защитит Свой дом и даст нам возможность совершать молитвословия в этой святой обители», — подчеркнул митрополит Павел.