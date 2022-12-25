УПЦ в 2022-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

Главное: В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение священников и монастырей в 2022 году.

Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви на конец 2022 года насчитывается 12 148 религиозных общин.

Общее количество священнослужителей увеличилось — до 12 551, что на 38 больше, чем в 2021 году.

В 2022 году в Украинской Православной Церкви возросло количество монастырей — 262, что на 2 больше, чем в прошлом году.