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Новости > УПЦ в 2022-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

УПЦ в 2022-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

Александра Кудрявцева
24.12.22 19:40
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УПЦ в 2022-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов
Главное: В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение священников и монастырей в 2022 году.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича).
 
Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви на конец 2022 года насчитывается 12 148 религиозных общин.
 
Общее количество священнослужителей увеличилось — до 12 551, что на 38 больше, чем в 2021 году.
 
В 2022 году в Украинской Православной Церкви возросло количество монастырей — 262, что на 2 больше, чем в прошлом году.
 
Итоговый отчет также содержит информацию о главных событиях в Церкви в уходящем году: решения Священного Синода по кадровым вопросам, создании монастырей, канонизации святых, социальной работе Церкви, информацию о деятельности Предстоятеля, управляющего делами УПЦ и епископата.
 
В тему: Предстоятель УПЦ в 2022 году возглавил более 200 богослужений, освящение новых храмов и канонизацию святого.
 

Тэги: УПЦ

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