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Новости > Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению

Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению

Александра Кудрявцева
24.12.22 10:45
158
Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению
Главное: Майор Вооруженных сил Украины Валерий Кулипло является прихожанином Украинской Православной Церкви, а его сын монах Филарет служит Богу в Почаевской Лавре.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, видеообращение украинского воина опубликовал Телеграм-канал «Миряни захисники України+».
 
Майор ВСУ сообщил, что пошел добровольцем на фронт, хотя имеет третью группу инвалидности. Он участвует в военных действиях с начала войны.
 
«Уважаемые украинцы, что вы творите? Идет в Украине большая война, а вы хотите делать религиозную вражду между украинским народом в тылу? Это на руку Путину», — задает вопрос военнослужащий.
 
Валерий Кулипко также спросил работников СБУ, зачем они создают разные провокации и призвал не трогать Бога и его храмы, напомнив, что так поступали еще коммунисты и были наказаны.
 
Он отметил, что Бог есть, и это он «проверил на себе». «За три дня я трижды должен был умереть, но выжил, благодаря тому, что я молился Богу и за меня молился мой сын», — добавил майор ВСУ.
 
Военный призвал «прийти в себя» тех, кто забирает храмы УПЦ и стремится забрать Лавры.
 
«Вы забираете церкви, хотите забрать Лавры. А кто будет служить в Лаврах? Если в ПЦУ нет монахов? Кто будет нести службу в Лаврах?», — задает вопрос военный.
 
В тему: Солдат ВСУ призвал Президента Украины остановить гонения на УПЦ и пресечь богохульство «95 квартала».

Тэги: ВСУ, УПЦ

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