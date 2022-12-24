Воин ВСУ считает, что изгнание монахов из монастырей приведет к их запустению

Главное: Майор Вооруженных сил Украины Валерий Кулипло является прихожанином Украинской Православной Церкви, а его сын монах Филарет служит Богу в Почаевской Лавре.

Майор ВСУ сообщил, что пошел добровольцем на фронт, хотя имеет третью группу инвалидности. Он участвует в военных действиях с начала войны.

«Уважаемые украинцы, что вы творите? Идет в Украине большая война , а вы хотите делать религиозную вражду между украинским народом в тылу? Это на руку Путину», — задает вопрос военнослужащий.

Валерий Кулипко также спросил работников СБУ, зачем они создают разные провокации и призвал не трогать Бога и его храмы, напомнив, что так поступали еще коммунисты и были наказаны.

Он отметил, что Бог есть, и это он «проверил на себе». «За три дня я трижды должен был умереть, но выжил, благодаря тому, что я молился Богу и за меня молился мой сын», — добавил майор ВСУ.

Военный призвал «прийти в себя» тех, кто забирает храмы УПЦ и стремится забрать Лавры.

«Вы забираете церкви, хотите забрать Лавры. А кто будет служить в Лаврах? Если в ПЦУ нет монахов? Кто будет нести службу в Лаврах?», — задает вопрос военный.