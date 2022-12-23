Монахи Святогорской лавры передали гуманитарную помощь жителям окрестных сел

Главное: Святогорская Лавра продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям окрестных сел.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, братия передает помощь нуждающимся в Святогорск, Лиман, селе Татьяновка.

По благословению митрополита Арсения 12 декабря была отправлена гуманитарная помощь в село Долина. Оказалось, что в настоящее время в селе проживает всего один человек, пенсионер Юрий Дмитренко. Архимандрит Феофан (Люкшин) передал Юрию привезенные продукты питания и поинтересовался жизнью сельского отшельника. Юрий рассказал о себе, что он 1955 года рождения, до войны жил в селе с семьёй, несмотря на пенсионный возраст продолжал трудиться, помогал по хозяйству в местной школе. Когда началась война, по мере усиления обстрелов, его родные и односельчане стали покидать село. Он оставил дом один из последних, 24 мая, когда жить в с. Долина было уже невозможно. Сплошные обстрелы. Лаврский скит, здание школы, жилые дома подверглись сплошным разрушениям. Остались целыми несколько хат.

Эвакуировался Юрий Трофимович в Закарпатье, где прожил в Берегово два с половиной месяца. Когда узнал, что в Долине украинские военные и обстрелы прекратились, возвратился домой. Сейчас живёт в селе один, уже два с половиной месяца. Застал своё хозяйство полностью разорённым. Электричества нет, продуктов питания тоже. Кое-как наладил мотоцикл и время от времени выезжает.

Отремонтировал повреждённую крышу дома, окна, запустил отопление, носит из колодца воду. По просьбе руководства школы перебирает оставшееся школьное имущество, готовит к эвакуации. Выезжать пока не собирается, с помощью сына планирует обзавестись генератором. Юрий Трофимович поблагодарил через отца Феофана митрополита Арсения, братию Лавры за внимание и оказанную помощь.

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