Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 100 950 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 100 950 солдат. Уничтожено 3 005 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ озвучил потери россиян на пятницу, 23 декабря.

Сообщается, что погибли уже 100 950 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 005 танков, 5 986 боевых бронированных машин, 1 984 артиллерийские системы, 414 реактивных систем залпового огня, 212 средств ПВО, 283 самолета, 267 вертолетов, 1 698 БПЛА оперативно-тактического уровня, 653 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 622 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 178 единиц специальной техники.

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