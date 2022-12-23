Против Трампа могут возбудить аж четыре уголовных дела

Главное: Преследование Дональда Трампа продолжается. Против него могут возбудить четыре уголовных дела.

Детали: В США продолжается преследование бывшего президента Дональда Трампа. Против политика могут возбудить сразу четыре уголовных дела.

Так, Специальный комитет палаты представителей опубликовал 800-страничный доклад по итогам проведенного им расследования штурма Капитолия.

Как сказано в документе, основным итогом работы комитета стала рекомендация министерству юстиции предъявить Дональду Трампу четыре уголовных обвинения, в том числе в подстрекательстве или содействии мятежу, в связи с событиями 6 января 2021-го года, когда люди ворвались в здание конгресса в попытке сорвать утверждение победы на президентских выборах Джо Байдена.

Информируется следующее: «В ходе своей работы комитет сформировал существенный массив новой информации. Мы знаем значительно больше о планах и действиях президента, направленных на изменение итогов выборов, чем знали практически все члены конгресса, когда Дональду Трампу был объявлен импичмент 13 января 2021-го года или когда его судил сенат в феврале того же года».

Также сообщается: «Дональд Трамп и некоторые другие лица разработали ряд очень конкретных планов из множества отдельных элементов, но все с одной целью: помешать, воспрепятствовать или повлиять на подсчет голосов выборщиков 6 января и тем самым отменить законные результаты выборов»,

Резюмируется: «Свидетельские показания демонстрируют, что Дональдл Трамп знал о том, что план незаконен еще до 6 января».

Впрочем, следует учитывать, что данные рекомендации не носят обязывающего характера.

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