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Новости > Парень с русской фамилией создал игру в слова на украинском языке

Парень с русской фамилией создал игру в слова на украинском языке

Агата Кловская
23.12.22 09:28
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Парень с русской фамилией создал игру в слова на украинском языке

Главное: Разработчик из Киева создал игру в слова на украинском языке. Она называется «Литерали».

Детали: Разработчик Саша Козлов из Киева создал мобильное приложение-игру «Литерали» для iOS. В игре нужно собирать слова на украинском языке из букв на протяжении 200 уровней.

«Вашим главным соперником является время. Это — гонка, в которой вам нужно собирать слова из букв, чтобы игра не заканчивалась», — пишет Козлов.

Игра рассчитана на одного игрока. Ее основной режим состоит из 200 уровней. «Литерали» имеет много разных механик и задач.

«Литерали» — третья игра в слова на украинском языке от Козлова. Первые две — «Кобза», где слова загадывал алгоритм, и «Игра Слов», где можно играть с другими игроками.

Игра «с заботой» относится к батарее iPhone, а также имеет дополнительный режим энергосбережения. По словам Козлова, он отключает некритические для геймплея функции, среди которых анимации.

Пока игра доступна только на iOS, но автор планирует выпустить версию Android. Игра бесплатна и не содержит рекламы.

Тэги: игра, технологии, Литерали

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