Премьера нового «Аватара» в Украине на грани провала, из-за света

Главное: Кинотеатрам приходится возвращать зрителям тысячи билетов на нового «Аватара»: сеансы срываются из-за отключений света и воздушных тревог.

Детали: Кинотеатрам приходится возвращать зрителям тысячи билетов на нового «Аватара»: сеансы срываются из-за отключений света и воздушных тревог. Об этом сообщил совладелец сети «Планета кино» Дмитрий Деркач.

«Сейчас в кинотеатрах „Аватар“, куча проданных билетов и это здорово. Но, к сожалению, некоторые сеансы не происходят из-за тревоги или отключения электричества. Мы всем зрителям заменяем билеты или возвращаем деньги», — сообщил Деркач.

Но признал, что это не быстрый процесс. «Наш отдел клиентской поддержки перегружен. У нас еще с выходных очередь из 2000 заявлений на возврат билетов и еще более 1000 необработанных обращений от клиентов. Мы все это разберем, всем вернем и ответим. Но прошу потерпеть», — сообщил Деркач.

Владельцы кинотеатров делали большую ставку на премьеру «Аватара: Путь воды», так как полагали, что такой громкий релиз поможет привлечь посетителей и снизить убытки от простоя из-за блэкаута и воздушных тревог.

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