Глава Православной Церкви в Америке выразил поддержку УПЦ и Митрополиту Онуфрию

Главное: Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон призвал молиться и поститься о мире в Украине.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт ПЦА, глава Православной Церкви в Америке выступил с обращением, текст которого опубликован 19 декабря.

«Как Предстоятель, я призываю духовенство, монашествующих и верующих Православной Церкви в Америке, возобновить пост и молитвы о мире в эти последние дни Рождественского поста. Особенно молитесь о мире в Украине, о благополучии Православной Церкви в России и Украине и о православных христианах, проживающих в обеих этих странах», − написал Митрополит Тихон.

Глава Православной Церкви в Америке выразил поддержку УПЦ , ее Предстоятелю и всему народу Украины.

«От имени Православной Церкви в Америке заверяем Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, многострадальную Украинскую Православную Церковь, всех украинских христиан и весь украинский народ в наших молитвах в это тяжелейшее время», − сказано в обращении первоиерарха.

Митрополит Тихон поручил всем ответственным за совершение богослужений в храмах и часовнях Православной Церкви в Америке «продолжать сугубо молиться о жертвах войны в Украине, как живых, так и усопших, на ектениях и в другие надлежащие часы».