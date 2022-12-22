Российский рубль рухнул из-за нефтяных санкций

Главное: Российский рубль упал до самого низкого уровня с конца апреля из-за влияния санкций против российской нефти и газа.

Детали: Российский рубль упал до самого низкого уровня с конца апреля, опустившись до 72 рублей за доллар из-за влияния санкций против российской нефти и газа, которые сократили валютную выручку РФ от экспорта энергоресурсов на 15% с начала декабря.

Рубль также потерял 1,6% стоимости по отношению к евро, опустившись до 76 руб/1 евро, что также является почти восьмимесячным минимумом.

Если рубль останется выше психологически важных уровней 70 за доллар, 75 за евро, это может открыть новые горизонты падения для российской валюты, считают аналитики. Они ожидают, что рубль укрепится на следующей неделе, когда должны быть уплачены налоги в конце месяца, и когда российские экспортеры проведут конвертацию валютной выручки для погашения местных обязательств.