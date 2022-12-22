Стало известно, отменят ли комендантский час в Киеве в новогоднюю ночь

Главное: В Киеве не планируют отменять комендантский час в новогоднюю ночь. Секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко заявил, что гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество.

Детали: В Киеве не планируют отменять комендантский час во время празднования Нового года. В новогоднюю ночь комендантский час, как обычно, будет действовать с 23:00 до 5:00. Об этом сообщил заместитель киевского городского головы — секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко в эфире телеканала Киев.

Он также отметил, что гирлянду на елке на Софийской площади будут включать на Новый год и на Рождество, а также будут пытаться и по вечерам, «чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника».

«Скорее всего, режим комендантского часа будет действовать и на Новый год. Поэтому никаких больших празднований в столице Нового года и Рождества не будет. Привезти ребенка к елке, посмотреть, соблюдать правила безопасности — да. Не будет подсвечиваться елка во время воздушной тревоги», — рассказал Бондаренко.

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