Стала известна главная причина, по которой киевляне сидят без света

Главное: Названа главная проблема, из-за которой нет света в Киеве. Ситуацию усложняет то, что электросети Киева «не линейны и не всегда логичны» с точки зрения карты и районов.

Детали: В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждений сетей и оборудования. Из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов. Об этом в среду, 21 декабря, заявил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко в Facebook.

Он рассказал, что в Киеве есть районы, которые получают свет около пяти часов в сутки, есть такие, которые со светом 2-3 часа в сутки, а некоторые районы вообще без света от последнего российского обстрела.

«Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования. Ключевая проблема в Киеве — не генерация, а сети. Ну не может сеть работать, когда нет 60% трансформаторов. Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования — ноль», — сказал он.

Гендиректор YASNO отметил, что ситуацию усложняет и то, что электросети Киева «не линейны и не всегда логичны» с точки зрения карты и районов.

«Если вы думаете, что не может быть такого, что среди десяти заживленных домов стоит один без света, потому что он на линии с разрушенной подстанцией, то вы не правы. Это реальная ситуация», — отметил Коваленко.

Он подчеркнул, что специалисты работают над ремонтами и новыми схемами перезапитывания с использованием доступного оборудования. Однако ситуация может усугубиться в случае новых российских атак.

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