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Новости > Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского

Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского

Агата Кловская
21.12.22 16:29
88
Появились интересные подробности грядущей встречи Байдена и Зеленского

Главное: Джо Байден ждет встречи с Владимиром Зеленским. Стало известно, что обсудят.

Детали: В Вашингтоне готовятся к встрече президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Появились некоторые подробности того, о чем политики будут говорить.

Так, американский лидер отметил, что им «многое нужно обсудить».

В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби раскрыл некоторые детали грядущей встречи.

Он сказал: «Джо Байден действительно посчитал, что с приближением зимы и вхождением в новую фазу этой войны, агрессии Владимира Путина, это хорошая возможность для обоих лидеров встретиться лицом к лицу и обсудить не только то, что США делают сейчас и продолжат делать в будущем, но как в итоге попытаться выйти на то, что Владимир Зеленский назвал справедливым миром».

Отмечается, что российский лидер «прямо сейчас явно не заинтересован в дипломатии».

В Белом доме говорят, что «не видят в ближайшей перспективе возможностей остановить конфликт дипломатическим путем и не намерены подталкивать Владимира Зеленского к столу переговоров».

В то же время Джон Кирби отказался говорить, будут ли по итогам встречи в Белом доме объявлены новые антироссийские санкции.

В тему: Названо время встречи Зеленского с Байденом.

Тэги: США, Украина, Россия, политика, война, Джо Байден, Владимир Зеленский

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