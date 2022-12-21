Российские наемники могут обстрелять Беларусь, обвинив в этом Украину

Главное: Российские наемники могут обстрелять Беларусь и обвинить Украину. Вероятно, они планируют обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Детали: Входящие в состав ПВК «Вагнер» наемники ППК «Лига» прибыли на границу с Украиной для подготовки провокации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Белорусское подполье сообщает, что наемники разделены на две группы (по 80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В их распоряжении находится легкобронированная техника и грузовые автомобили тентованные. Группы также усилены инженерными подразделениями.

При этом Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

«Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Ведь речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия „ГардСервис“, где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «ГардСервис» — это не просто частное охранное предприятие. Оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом лидером белорусского режима Александром Лукашенко в 2019 году. «Охранники» базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

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