Путин назвал войну в Украине трагедией

Главное: Владимир Путин прокомментировал войну в Украине. Он снова заговорил о НАТО.

Детали: Президент России Владимир Путин выступил на коллегии Минобороны. Он высказался по поводу продолжающейся в Украине войны.

Так, российский лидер сказал: «Хорошо известно, что сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО».

По его словам, войска РФ сражаются в Украине «мужественно и стойко».

Примечательно, что украинцев он назвал «братским народом».

Политик отметил: «Происходящее сейчас в Украине это общая трагедия, но это результат политики не России и третьих стран».

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