Стало известно, какой будет погода в Украине в Новогоднюю ночь

Главное: В ночь с 31 декабря 2022 на 1 января 2023 в Украине будут небольшие морозы.

Детали: Новый год 2023 в Украине придет в сопровождении небольших морозов. Так, днем 31 декабря погода в Украине будет пасмурно, но сухой. По всей стране ожидается от «нуля» до +2°. Лишь на юге традиционно будет теплее, до +3°...+5°, а в Крыму воздух прогреется до +9°.

Ночью 1 января в Украине ожидаются совсем небольшие морозы. Столбики термометров покажут −3°...-1°, а на юге будет от −1° до +1°.

Днем 1 января 2023 года также ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками. Только в южных областях ожидаются солнечные прояснения. В первый день нового года температура в Украине поднимется до +1°...+4°, в Одесской области — до +6°, а в Крыму — до +9°. Без осадков.