Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку

Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку

Александра Кудрявцева
20.12.22 16:45
48
Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку
Главное: Священный Синод Украинской Православной Церкви попросил Владимира Зеленского обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ и остановить разжигание религиозной розни.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в открытом обращении Синода 20 декабря к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
 
Священный Синод отметил, что с началом вторжения Российской Федерации на территорию Украины УПЦ первая среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и выразила свою безусловную поддержку территориальной целостности нашей Родины и с тех пор постоянно оказывает помощь ВСУ и мирным жителям, пострадавшим от войны.
 
«Однако это не стало препятствием на пути шквала клеветы и беспочвенных обвинений, обрушившихся на УПЦ. Украинскую Православную Церковь до сих пор умышленно называют русской и московской, а верующих, которые являются гражданами Украины, безосновательно считают врагами только принадлежностью к этой Церкви», — говорится в обращении.
 
Синод напомнил о законопроектах, направленных против УПЦ, который готовятся к принятию Верховной Радой. «Эти проекты законов не соответствуют международному праву и Конституции Украины, устанавливают преимущества и ограничения, чем нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих граждан Украины и ликвидацию УПЦ», — отметили в обращении.
 
Также в УПЦ высказались против персональных санкций, незаконно введенных против священнослужителей.
 
«Это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций. Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий, охватывающих десятки тысяч верующих и оказывающих масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения. В сущности, эти ограничения нарушают не столько личные права священнослужителей, а права почти тысячи религиозных общин», — говорится в обращении.
 
Священный Синод напомнил о богохульном видео, записанного «95-м кварталом», по поводу которого руководство УПЦ обратилось в суд и потребовало извинений от телеканала «1+1».
 
«Сегодня наше Государство как никогда нуждается в Божьей помощи. Публичное надругательство над Богом — недопустимо. Мы уважаем свободу других граждан исповедовать избранную ими религию или не исповедовать никакой, но в этом случае говорится о надругательстве над религиозными чувствами верующих граждан Украины, многие из которых, жертвуя собой, защищают ее территориальную целостность и суверенитет», — подчеркнули в обращении.
 
Синод заявил, что организованная травля Украинской Православной Церкви напоминают большевистские методы XX века, недопустимые в демократической стране.
 
«Пподлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания. Преодоление остатков коммунистической системы невозможно, если мы позволяем применять его методы, особенно в правовом, публичном и информационном пространстве. Ни в коем случае нельзя вести войну против Бога, потому что это путь к самоуничтожению», — напомнили в УПЦ.
 
Обращаясь к Президенту Украины как к гаранту Конституции, Синод попросил его обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ, защитить общество от риторики ненависти и нетерпимости, остановить разжигание религиозной розни, разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций и архипастырей и не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви.
 
«Мы надеемся, что Вам удастся предотвратить искусственный раскол Украинского народа по религиозному признаку, что жизненно необходимо в условиях внешней агрессии. Пусть духовные ценности, которые мы исповедуем и отстаиваем, действительно претворяются в жизнь, а их реализация будет настоящим мерилом нашей национальной зрелости», — говорится в завершении обращения.
 
В тему: В УПЦ озвучили размеры помощи ВСУ и переселенцам.

Тэги: Президент Украины, УПЦ, синод

Комментарии

Статьи

19.12.22 17:12

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Искусственная матка: ученые придумали инкубатор для выращивания детей
19.12.22 20:49

Искусственная матка: ученые придумали инкубатор для выращивания детей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.12.22 16:10

В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
20.12.22 15:58

В УПЦ озвучили размеры помощи ВСУ и переселенцам
20.12.22 15:45

В УПЦ два новых епископа – решение Священного Синода
20.12.22 15:40

На Полтавщине священники УПЦ ко дню святого Николая передали помощь детям-сиротам и нуждающимся
20.12.22 14:34

В Киеве возможны перебои с водоснабжением
20.12.22 13:46

На всех линиях столичного метрополитена возобновлено движение поездов
20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
20.12.22 12:53

В Украине заметно похолодает
20.12.22 12:29

Путин рассказал о планах поглощения Беларуси
20.12.22 12:14

Канада подкинула Украине немного денег
20.12.22 13:24

Жители Киевской области могут сидеть без света еще несколько дней
20.12.22 11:33

Путину не удалось уговорить Лукашенко вступить в войну против Украины, — ISW
20.12.22 10:40

Россияне ведут себя в Мелитополе так же, как перед бегством из Херсона, — ВСУ
20.12.22 09:50

Количество «хороших» русских в Украине уверенно приближается к отметке в 100 тысяч
20.12.22 09:00

В ЕС согласовали потолок цен на газ
19.12.22 23:04

Отключения по по 10 часов в день - новая реальность для Киева
19.12.22 17:18

Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
19.12.22 17:04

Молдова ожидает нападения со стороны РФ в 2023 году
19.12.22 15:59

В Киеве откроют две станции метро, которые не работали с начала войны
19.12.22 10:18

Стали известны подробности ночной атаки дронов на Киев
14.12.22 11:58

Папа Римский дал дельный совет, как помочь украинцам
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
16.12.22 01:37

Известный российский спортсмен изнасиловал девушку в надземном переходе
15.12.22 09:14

Байден предрек новую пандемию
14.12.22 08:56

Маск – больше не самый богатый человек в мире
15.12.22 15:28

Зеленский назвал следующие полгода решающими в противостоянии с РФ
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
14.12.22 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 96 тысяч солдат
14.12.22 16:43

ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро
15.12.22 10:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 96 590 солдат
Фото и Видео
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
В Тернопольской области произошел крайне необычный инцидент
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Сегодняшняя встреча Путина и Лукашенко не на шутку испугала Берлин
Аргентина - чемпион мира по футболу
Аргентина - чемпион мира по футболу
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны
В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы страны
В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T
В Минобороны намекают на поставки в Украину новых комплексов IRIS-T
В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками
В России произошло кровавое ДТП с вахтовиками
Появилось видео, как президент Южного Судана обмочился на публике
Появилось видео, как президент Южного Судана обмочился на публике
Обнародованы скандальные фотографии обнаженных журналисток «5 канала»
Обнародованы скандальные фотографии обнаженных журналисток «5 канала»
Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом
Запуск коммерческой ракеты-носителя в Китае завершился крахом
Появилось пикантное видео Саакашвили из больницы
Появилось пикантное видео Саакашвили из больницы
fraza.com
Новости блогосферы
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.