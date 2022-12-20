Синод УПЦ призвал Президента Украины остановить раскол общества по религиозному признаку

Главное: Священный Синод Украинской Православной Церкви попросил Владимира Зеленского обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих Священный Синод Украинской Православной Церкви попросил Владимира Зеленского обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ и остановить разжигание религиозной розни.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в открытом обращении Синода 20 декабря к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Священный Синод отметил, что с началом вторжения Российской Федерации на территорию Украины УПЦ первая среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и выразила свою безусловную поддержку территориальной целостности нашей Родины и с тех пор постоянно оказывает помощь ВСУ и мирным жителям, пострадавшим от войны.

«Однако это не стало препятствием на пути шквала клеветы и беспочвенных обвинений, обрушившихся на УПЦ . Украинскую Православную Церковь до сих пор умышленно называют русской и московской, а верующих, которые являются гражданами Украины, безосновательно считают врагами только принадлежностью к этой Церкви», — говорится в обращении.

Синод напомнил о законопроектах, направленных против УПЦ , который готовятся к принятию Верховной Радой. «Эти проекты законов не соответствуют международному праву и Конституции Украины, устанавливают преимущества и ограничения, чем нарушают принцип равенства религиозных организаций и направлены на дискриминацию верующих граждан Украины и ликвидацию УПЦ », — отметили в обращении.

Также в УПЦ высказались против персональных санкций, незаконно введенных против священнослужителей.

«Это грубое вмешательство в деятельность религиозных организаций. Как следствие, заблокирована деятельность целых епархий, охватывающих десятки тысяч верующих и оказывающих масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения. В сущности, эти ограничения нарушают не столько личные права священнослужителей, а права почти тысячи религиозных общин», — говорится в обращении.

Священный Синод напомнил о богохульном видео, записанного «95-м кварталом», по поводу которого руководство УПЦ обратилось в суд и потребовало извинений от телеканала «1+1».

«Сегодня наше Государство как никогда нуждается в Божьей помощи. Публичное надругательство над Богом — недопустимо. Мы уважаем свободу других граждан исповедовать избранную ими религию или не исповедовать никакой, но в этом случае говорится о надругательстве над религиозными чувствами верующих граждан Украины, многие из которых, жертвуя собой, защищают ее территориальную целостность и суверенитет», — подчеркнули в обращении.

Синод заявил, что организованная травля Украинской Православной Церкви напоминают большевистские методы XX века, недопустимые в демократической стране.

«Пподлинная декоммунизация должна состояться в сфере человеческого сознания. Преодоление остатков коммунистической системы невозможно, если мы позволяем применять его методы, особенно в правовом, публичном и информационном пространстве. Ни в коем случае нельзя вести войну против Бога, потому что это путь к самоуничтожению», — напомнили в УПЦ

Обращаясь к Президенту Украины как к гаранту Конституции, Синод попросил его обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ , защитить общество от риторики ненависти и нетерпимости, остановить разжигание религиозной розни, разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций и архипастырей и не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви.

«Мы надеемся, что Вам удастся предотвратить искусственный раскол Украинского народа по религиозному признаку, что жизненно необходимо в условиях внешней агрессии. Пусть духовные ценности, которые мы исповедуем и отстаиваем, действительно претворяются в жизнь, а их реализация будет настоящим мерилом нашей национальной зрелости», — говорится в завершении обращения.