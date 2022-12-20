На Полтавщине священники УПЦ ко дню святого Николая передали помощь детям-сиротам и нуждающимся

Главное: В Полтаве священники и волонтеры Украинской Православной Церкви посетили социальные учреждения города.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.poltava.ua, священники поздравили посетивших и администрацию заведений и учреждений с праздником святителя и чудотворца Николая.

Волонтеры Центра «Благо» во главе с руководителем епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиереем Андреем Симоном и священнослужителями Полтавской епархии посетили детское отделение Полтавской областной психиатрической больницы им. Мальцева, учебно-реабилитационный центр села Михайловка, учебно-реабилитационную школу-интернат для глухих детей, Полтавский областной клинический онкологический диспансер, Полтавский областной лицей им. С.Русовой, Центр адаптации для бездомных и освобожденных из мест лишения свободы Благотворительной организации «Свет надежды» и Горбановский гериатрический пансионат для пожилых людей.

Была оказана гуманитарная помощь в виде различных продуктов питания, одежды, предметов личной гигиены, стирального порошка, средств для мытья посуды, игрушек и других вещей.

Волонтеры провели интересные игры и раздали подарки.

Также настоятель Свято-Георгиевского храма села Лелюховка поздравил детей с особыми потребностями с праздником святого Николая. Священник вручил детям подарки и пообщался на духовные темы.