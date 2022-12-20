Предстоятель УПЦ рассказал, как святитель Николай чудотворец помогает людям

Главное: Помогая другим людям во время своей земной жизни, святой Николай не перестаёт делать это и сегодня.

«Святитель Николай был ревнителем святой Православной веры, он совершал добрые дела. И люди обращались к нему за защитой — святитель избавлял от осуждения невиновных, спасал от бури утопающих на море и помогал всем, чтобы через это люди познали Божественную любовь и обратили свои сердца к Творцу», — напомнил Предстоятель УПЦ

Блаженнейший обратил внимание, что помогая другим людям во время своей земной жизни, святой Николай не перестаёт делать это и сегодня.

«Святитель Николай является одним из самых скорых помощников в житейских испытаниях, бедах, скорбях всем, кто призывает его имя. А иногда святитель Николай приходит на помощь даже к не призывающим его», — отметил архипастырь.

Он рассказал чудесный случай, связанный со святым Николаем и произошедший в наше время.

«Речь идёт о капитане подводной лодки. Однажды лодка села на дно. Глубина составляла примерно 100 метров. Капитан принял решение поднять весь состав на поверхность. На лодке были кислородные баллоны, но их было недостаточно: по одному баллону на двоих. Сложность состояла в том, что подниматься на поверхность нужно было постепенно, потому что иначе они бы погибли из-за резкого перепада давления.

Когда все покинули лодку, остались только капитан с ещё одним матросом. Когда они вышли в воду, с этим моряком начало происходить что-то невообразимое: он стал вырываться и спешить всплыть наверх. Капитан начал бороться с ним, но вскоре понял, что не сможет удержать его и что они оба погибнут. И тут в воде капитану явился сияющий образ дивного старца. Капитан потерял сознание и очнулся уже на поверхности воды. Рядом он обнаружил изуродованное тело погибшего моряка.

Капитан провёл какое-то время в больнице, выздоровел и забыл о произошедшем — лишь иногда вспоминал, как был неверующим, так и оставался неверующим. Уже уволившись в запас, мужчина однажды проезжал на машине по Полтавской области. Неподалёку от Мгарского монастыря его встретил тот же святой, который явился ему в воде, и говорит: „Что, ты забыл, что с тобой произошло? Поверни в монастырь. Когда зайдёшь на его территорию, повернёшь направо, потом налево, пройдёшь прямо... — святой указал ему, куда идти. — И я там тебя буду встречать“. Мужчина был встревожен этим явлением. Он сделал, как было сказано, и оказался у большой иконы святителя Николая.

Бывший капитан думал, что перед ним портрет его благодетеля. Но когда он узнал, что это икона угодника Божьего, который жил на земле уже давно и уже находится в вечности, в Царстве Небесном, и помогает людям в бедах, скорбях, нуждах, то горячо уверовал и остаток своей жизни провёл как добрый христианин», — рассказал историю Митрополит Онуфрий

Блаженнейший пожелал всем подражать святому.

«Пусть молитвами святителя Николая Господь помогает нам хранить чистоту святой Православной веры, и несмотря на то, как живёт мир, жить благочестиво. Бог спросит каждого из нас, как он жил. Господь не будет меня спрашивать, как жил мой сосед, — Бог спросит меня, как я жил, почитал ли я Его, благодарил ли Его за то, что Он даёт нам, прощал ли я ближнего, помогал ли ближнему, сироте, престарелому, больному, посещал ли находящихся в тюрьме, совершал ли иные дела, которые прилично совершать христианину», — сказал архипастырь.

Митрополит Онуфрий также пожелал всем, чтобы святитель Николай помогал проводить свою жизнь по-христиански, так, чтобы после смерти «мы были причислены к лику угодников Божьих».