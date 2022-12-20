В Кремле отреагировали на потолок цен на газ

Главное: Кремль назвал «неприемлимым» потолок цен на газ. Потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке российских ответных мер, отметил Дмитрий Песков.

Детали: Согласование странами Евросоюза потолка цен на природный газ противоречит рыночным принципам. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в понедельник, 19 декабря.

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — подчеркнул Песков.

По его словам, потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке российских ответных мер.

В тему: В ЕС согласовали потолок цен на газ.