Украинцев предупредили о новом росте цен

Главное: В Украине будут расти цены. Из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

Детали: Из-за атак на энергетическую инфраструктуру в Украине вырастут цены. Ситуация в бизнесе усугубляется.

Как передает РБК-Украина, такие выводы можно сделать из информации, которая была озвучена на заседании комитета по монетарной политике НБУ от 7 декабря, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

Сообщается: «Масштабные атаки на энергетические объекты стали регулярными, а время, необходимое для восстановления электросетей, более продолжительным».

Кроме этого отмечается: «Дефицит электроэнергии обуславливает повышенный спрос на топливо, что привело к росту его стоимости. В результате разрушения энергетической инфраструктуры может сказаться на стоимости широкого спектра товаров и услуг».

Как говорят в НБУ, ослабление потребительского спроса вследствие сокращения доходов, значительных дополнительных расходов на обеспечение бытовых потребностей в условиях перебоев с энергоснабжением, экономии на второстепенных расходах, а также вынужденной миграции будет лишь частично нивелировать инфляционное давление.

Информируется, что члены комитета обсудили несколько сценариев дальнейшего экономического развития, отличающихся масштабами энергетического террора.

Так, сообщается, что базовым сценарием можно считать сохранение текущей ситуации с довольно успешной защитой украинского неба средствами ПВО и ПРО, сравнительно быстрым ремонтом поврежденных энергетических объектов и дефицитом электроэнергии в пределах 25% от потребности.

Резюмируется: «Однако даже этот сценарий будет иметь негативное влияние на инфляционную динамику и замедлит экономическое восстановление в 2023-м году. В случае реализации сценариев с более серьезными повреждениями критической инфраструктуры и более длительными отключениями электроэнергии макроэкономический прогноз на следующий год придется пересмотреть более существенно, что, вероятно, будет предполагать продолжение падения ВВП».

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