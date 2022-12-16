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Новости > Ивано-Франковский епископ УПЦ заявил о клевете и подал в суд на LB

Ивано-Франковский епископ УПЦ заявил о клевете и подал в суд на LB

Александра Кудрявцева
16.12.22 19:30
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Ивано-Франковский епископ УПЦ заявил о клевете и подал в суд на LB

Главное: Епископ Ивано-Франковский Никита заявил, что подал в суд на СМИ, опубликовавшее против него клевету, а также фото, где его сняли в нижнем белье во время обысков СБУ в Черновицкой епархии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом владыка заявил на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

«Мой адвокат обратился в суд с иском к „Левому берегу“ (ресурс, опубликовавший фотографии епископа Никиты и иподиакона Павла, а также клевету о секс-скандале — Ред.)», — сказал архиерей.

Он говорит, что правоохранители никак не комментируют этот инцидент: «Я сам спрашиваю следователей, как мне поступать и что делать. Все пожимают плечами. Но мои адвокаты настроены решительно по отношению к „Левому берегу“. Иск подан».

Глава Юротдела протоиерей Александр Бахов, комментируя этот инцидент, заявил, что должно быть начато следствие по поводу того, как фото, снятые правоохранителями во время следственных действий, могли оказаться у журналистов.

«Нужно привлекать к ответственности лиц, которые осуществляли следственные действия, по поводу того, кто и почему передал журналистам информацию с ограниченным доступом. Ни фото, ни видео обысков не должны были попасть в посторонние руки. Для этого нужно обратиться с заявлением к правоохранительным органам с требованием отрыть расследование. Потому что возникают вопросы — как информация с ограниченным доступом попала в СМИ», — сказал отец Александр.

В тему: В УПЦ подали заявление в полицию за разжигание комиками религиозной вражды — пресс-конференция в Лавре.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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