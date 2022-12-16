Отделения Укрпочты превратят в пункты несокрушимости

Главное: Европейский банк реконструкции и развития выделит Укрпочте грант в размере 4,5 млн евро на приобретение оборудования для спутникового доступа в Интернет и электрогенераторы. Это позволит создать на базе отделений Укрпочты пункты несокрушимости.

Детали: Европейский банк реконструкции и развития выделит Укрпочте грант в размере 4,5 млн евро на приобретение оборудования для спутникового доступа в Интернет и электрогенераторы. Об этом идет речь на сайте банка.

Это позволит создать на базе отделений Укрпочты пункты несокрушимости в отдаленной и сельской местности.

«Это изобретательное решение обеспечит доступ к Интернету для людей даже в отдаленных сельских районах Украины, невзирая на российские обстрелы электроэнергетической инфраструктуры», — говорится в сообщении банка.

Деньги выделяются из специального фонда акционеров ЕБРР. Они помогут закупить оборудование для 1700 почтовых отделений в более чем 450 населенных пунктах. В рамках этого проекта Укрпочта прибавит 1,5 млн евро собственных средств на закупку дополнительного оборудования, в том числе обогревателей, Wi-Fi роутеров и осветительного оборудования.