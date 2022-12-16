Люди Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского, - The Economist

Главное: Люди из окружения Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят западных военных чиновников.

Детали: Некоторые люди из окружения президента Украины Владимира Зеленского хотели бы заменить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на действующего командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. Эти слухи беспокоят высокопоставленных западных военных чиновников, а оба генерала сдержанно комментируют эти слухи. О вероятности замены Залужного на Сырского пишет The Economist в статьях с комментариями обоих генералов.

«Некоторые люди в окружении президента хотели бы заменить его (Залужного — УНИАН) генералом Александром Сырским, командующим Сухопутных войск Украины... Официальные лица, близкие к Зеленскому, подчеркивают, что генерал Залужный не посещал линию фронта. Это, говорят защитники генерала, потому, что те же самые чиновники запретили ему это делать», — добавляет The Economist.

Как пишет издание, в ОП обеспокоились тем, что Залужного поддерживает огромная часть украинцев. По результатам опросов, многие граждане готовы проголосовать за его партию, хотя у генерала ее нет.

Эти слухи беспокоят западных чиновников. Один высокопоставленный иностранный военный в комментарии изданию отметил, что информация о вероятной замене Залужного на Сырского, в лучшем случае, является мелким соперничеством, а в худшем — поодорвет единство Украины и ослабит доверие Запада к ее руководству.

«Сейчас не время для политиканства или подрыва доверия между политическим и военным командованием», — заявил военный.

Издание отмечает, что Сырский был старшим в командном звене наж Залужным, прежде чем он стал главкомом ВСУ. Некоторые политические деятели, возможно, используют этот факт для попытки разжечь напряженность между ними.

«Ходят даже слухи, что Офис президента может быть склонен заменить популярного, но независимо настроенного генерала Залужного на его бывшего начальника. Трещины раскола вызывают беспокойство у высокопоставленных западных военных чиновников. Оба генерала, со своей стороны, говорят, что полностью доверяют друг другу и хотят оставаться вне политики», — пишет издание.

The Economist отмечает, что генералу Сырскому разговор о вероятной замене Залужного на него неудобен. Он отметил, что армия должна быть аполитичной.

«Армия вне политики. Так должно быть и так требует закон», — лаконично прокомментировал Сырский.

Залужный подчеркнул, что доверяет генералу Сырскому и прислушивается к нему, развеяв слухи о напряжении.

«Я доверяю Сырскому. Если он мне говорит, что ему нужна другая бригада, значит, ему действительно нужна другая бригада. Конечно, я не считаю себя самым умным здесь. Я должен и слушаю тех, кто в поле. Потому что инициатива есть», — сказал Залужный.