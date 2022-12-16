Сегодня РФ выпустила по Украине 76 ракет

Главное: 16 декабря россияне выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре. 60 сбила ПВО.

Детали: 16 декабря россияне выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре. 60 из них сбила противовоздушная оборона. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

По предварительным данным, утром 16 декабря из районов Каспийского и Черного моря противник выпустил по Украине 72 крылатых ракет Х-101, Х-22 и «Калибр».

Также было запущено четыре управляемых ракеты воздушного базирования Х-59 и Х-31П.

«Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие», — заявил Залужный.