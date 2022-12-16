Ученые выяснили о коронавирусе кое-что действительно жуткое

Главное: Коронавирус может передаваться от мертвых. Он остается заразным.

Детали: Ученые из университета Тиба в Японии и медицинского центра Гамбург-Эппендорф в Германии выяснили о коронавирусе кое-что новое. Как оказалось, зараза инфекция способна сохраняться в трупах и остается заразной.

Эксперты узнали, что следы коронавируса сохраняются в телах умерших в течение семнадцати дней после смерти.

Впрочем, как уточняется, риск распространения коронавируса от живого пациента намного выше, чем потенциальная передача от трупов.

В тему: Число заражений коронавирусом в мире перевалило за 650 миллионов человек.