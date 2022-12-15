Залужный высказался о возможной мобилизации в Украине

Главное: Валерий Залужный заявил, что ему не нужны дополнительные сотни тысяч человек в армии. Важнее сейчас получить тяжелое вооружение и боеприпасы.

Детали: Потребности в новой волне мобилизации в Украине для сбора еще сотен тысяч людей нет. В настоящее время украинское войско укомплектовано и требует большего вооружения.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в интервью The Economist.

Так, на вопрос журналиста, нужна ли Украине новая волна мобилизации, Залужный ответил, что ее проводят «в том виде, в каком она есть».

«У нас достаточно людей, и я четко вижу, что у меня есть. У меня достаточно. Мне не нужно еще сотни тысяч. Нам нужны танки, нам нужны бронетранспортеры, нам нужны БМП. И нам нужны боеприпасы...», — подчеркнул главнокомандующий.

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