В «Укрзализныце» сказали, сколько поездов задерживается из-за обстрелов

Главное: Оккупанты повредили контактную сеть под Никополем на Днепропетровщине. Для вывоза пассажиров задействованы резервные тепловозы.

Детали: Из-за вражеского артобстрела под Никополем в Днепропетровской области и повреждения контактной сети задерживаются четыре поезда. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

На данный момент с задержкой следуют рейсы:

— № 62 Одесса-Харьков — на 4 часа;

— № 276 Киев-Запорожье — на 4 ч 30 мин;

— № 119 Львов-Запорожье — на 2 часа;

— № 120 Запорожье-Львов — на 30 мин.

В компании подчеркнули, что для безопасного вывоза пассажиров из региона задействованы резервные тепловозы.

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