Европарламент признал Голодомор в Украине геноцидом и призвал Россию покаяться

Главное: Евродепутаты признали голодомор в Украине геноцидом. Они призвали Россию как правопреемницу Советского Союза официально это признать и принести извинения за это преступление.

Детали: Европарламент признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, который был организован властями СССР. Об этом сообщается на сайте ЕП в четверг, 15 декабря.

Соответствующая резолюция была проголосована сегодня в ходе пленарного заседания. Из 536 проголосовавших депутатов, за — 506, против — 12, воздержалось — 17.

«Европарламент признает Голодомор, искусственный голод 1932-1933 годов в Украине, вызванный сознательной политикой советской власти, геноцидом против украинского народа, так как он был совершен с целью уничтожить группу людей путем умышленного создания условий жизни, рассчитанной на ее физическое уничтожение», — говорится в резолюции.

В этой связи Европарламент призвал РФ «как правопреемницу Советского Союза официально признать Голодомор и принести извинения за эти преступления». Кроме того евродепутаты призвали «все страны и международные организации, которые еще не признали Голодомор геноцидом, сделать это».

ЕП также заявил, что «решительно осуждает эти акты геноцида тоталитарного советского режима, которые привели к гибели миллионов украинцев и нанесли значительный ущерб устоям украинского общества».

«Европарламент призывает все страны, в особенности Российскую Федерацию и другие страны, возникшие после распада Советского Союза, открыть свои архивы искусственного голода 1932-1933 годов в Украине», — сказано в резолюции.

Европарламент почтил память всех жертв Голодомора и выразил солидарность с украинским народом, пострадавшим в этой трагедии, в частности с оставшимися в живых жертвами Голодомора и их семьями и отдал дань уважения погибшим в результате этих преступлений, совершенных тоталитарным советским режимом.

Европарламент также высказался за то, чтобы государства-члены ЕС и третьи страны повышали осведомленность об этих событиях и других преступлениях, совершенных советским режимом, путем включения исторических знаний о них в образовательные и исследовательские программы, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Кроме того, ЕП заявил, что сожалеет о том, что 90-я годовщина Голодомора проходит в то время, когда Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины, нарушает суверенитет и территориальную целостность этой страны и стремится ликвидировать Украину как национальное государство и уничтожить самобытность и культуру его люди. ЕП осудил тот факт, что агрессивная война России против Украины привела к глобальному продовольственному кризису, когда Россия уничтожает и грабит украинские зерновые склады и продолжает мешать Украине экспортировать зерно в самые бедные страны.

ЕП также осудил манипулирование исторической памятью нынешним российским режимом в целях своего выживания.

«В этой связи (ЕП) вновь осуждает принудительное закрытие российскими властями организаций по правам человека и гражданских прав Международного общества Мемориал и Правозащитного центра Мемориал. Призывает ЕС и его государства-члены, государственные и частные институты и все гражданское общество активно осуждать и опровергать все попытки искажения исторических фактов или манипулирования общественным мнением в Европе посредством ложных исторических нарративов, которые сфабрикованы и распространены для поддержки идеологии и выживания криминальных режимов», — говорится в декларации.

Принятая резолюция Европарламента будет передана в Верховную Раду, президенту и правительству Украины, высокому представителю ЕС, Совету ЕС, Еврокомиссии, правительствам и парламентам стран-членов ЕС, президенту, правительству и парламенту РФ, генеральному секретарю ООН, генеральному секретарю ОБСЕ и генеральному секретарю Совета Европы.

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