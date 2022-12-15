Армия России и Беларуси не способна провести новый успешный штурм севера Украины, — британская разведка

Главное: В британской разведке оценили вероятность нового наступления на север Украины. По их мнению, сейчас такой угрозы нет.

Детали: В настоящее время учения белорусских и российских войск вряд ли составят силу, которая способна провести новое наступление на север Украины. Об этом сообщает Минобороны Британии.

Там отмечают, что учения белорусской армии проходят на северо-западе страны, вдали от границы с Украиной. При этом в Беларусь были переброшены российские подразделения мобилизованных резервистов.

Однако, несмотря на то, что Беларусь сыграла ключевую вспомогательную роль в наступлении России на Киев 24 февраля 2022 года, в настоящее время учения двух армий вряд ли составят силу, способную провести новый успешный штурм северной Украины, заявили в британской разведке.

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