Известный российский спортсмен изнасиловал девушку в надземном переходе

Главное: Боец ММА Максим Новоселов изнасиловал девушку. Ему дали пять лет колонии.

Детали: В России завершился резонансный процесс. Тушинский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии строгого режима 49-летнего бойца ММА Максима Новоселова по делу об изнасиловании 18-летней девушки.

В ходе следствия выяснилось, что в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Московской области спортсмен познакомился с будущей жертвой и предложил отвезти ее домой на своем автомобиле.

Как сообщается, когда девушка поняла, что машина едет не туда, попросила остановиться и вышла в районе 74-го километра МКАД около остановки «Новобутаково», куда хотела вызвать такси. Боец затащил ее в крытый надземный пешеходный переход, где избил и надругался. Она просила прекратить, но тот потребовал снять джинсы и нижнее белье, после чего изнасиловал девушку.

Примечательно, что на тот момент у мужчины была непогашенная судимость: в 2012-м году он был осужден на три с половиной года за покровительство наркобизнеса.

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