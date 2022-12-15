Жертвами поддельного алкоголя в Индии стали десятки людей

Главное: В Индии люди отравились поддельным алкоголем. Погибли 39 человек.

Детали: В индийском штате Бихар произошло массовое отравление поддельным алкоголем. В результате погибли не менее 39 человек.

Местные СМИ пишут, что ЧП привело к протестам в местном парламенте: лидеры оппозиционных партий высказались против политики правительства штата на полный запрет производства и продажи алкоголя, который был введен в 2016-м году.

Глава штата Нитиш Кумар призвал людей быть начеку и не покупать поддельный алкоголь, а также заявил о том, что необходимо найти людей, занимающихся производством алкоголя.

Кроме этого районная администрация сформировала группы должностных лиц, которые объедут пострадавшие деревни и встретятся с семьями погибших, чтобы найти тех, кто мог продавать запрещенные спиртные напитки.

Добавим, что в прошлом году жертвами поддельного алкоголя стали около сотни людей.

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