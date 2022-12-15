Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 96 590 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 96 590 солдат. Уничтожено 2 975 танков.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 15 декабря.

Сообщается, что погибли уже 96 590 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 2 975 танков, 5 946 боевых бронированных машин, 1 943 артиллерийские системы, 406 реактивных систем залпового огня, 211 средств ПВО, 281 самолет, 264 вертолета, 1 644 БПЛА оперативно-тактического уровня, 592 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 563 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 172 единицы специальной техники.

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