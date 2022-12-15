Жертвами войны в Украине стали уже 447 детей

Главное: Во время войны в Украине погибли уже 447 детей. Ранения получили 856 несовершеннолетних.

Детали: Война в Украине продолжается. Ее жертвами становятся дети.

Данные на четверг, 15 декабря, приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 447 несовершеннолетних.

Различные ранения получили 856 детей.

Подчеркивается, что опубликованные цифры не являются окончательными, так как продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Кроме этого в ходе боевых действий были повреждены 3 126 учреждений образования, а 337 из них – разрушены полностью.

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