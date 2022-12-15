Саакашвили немного поголодал и бросил

Главное: Михаил Саакашвили прекратил голодовку. Она продолжалась лишь несколько часов.

Детали: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, объявивший накануне голодовку, прекратил ее. О причинах он сообщил в письме, которое зачитал его адвокат.

Политик сообщил: «Я получил послание от европарламентариев, которые категорически попросили меня прекратить голодовку на данном этапе, чтобы не давать повода соответствующим службам утверждать, что я причиняю себе вред».

Отмечается: «При этом депутаты Европарламента обещают мобилизовать все дипломатические усилия, чтобы обеспечить защиту моих минимальных прав. Я плохо себя чувствую не потому, что специально не принимал пищу, а потому, что я отравлен».

Кроме этого Михаил Саакашвили добавил, что много месяцев был жертвой неподобающего обращения, что подтверждено лучшими мировыми экспертами, в том числе лауреатами Нобелевской премии.

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