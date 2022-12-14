Гордон: Або Поворознюк вибачиться публічно, або його життя стане нестерпним

Український журналіст, засновник інтернет-видання «ГОРДОН» Дмитро Гордон заявив, що український бізнесмен, президент футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк поширює про нього неправдиву інформацію, яка повністю збігається з російською пропагандою. Про це Гордон сказав під час стриму з телеведучим Василем Головановим 11 грудня. Запис ефіру опубліковано в YouTube.

«Мені нещодавно прислали відео, є такий Поворознюк. Це така жирна жаба, яка сидить на двох стільцях і на жодному всидіти не може. Поросячі очі. І він якийсь бізнесмен. Я взагалі не знав, хто він, поки не зʼявилося вірусне відео — памʼятаєш, у перші дні війни, там, де він говорив: „Вова, давай“? Так от, Поворознюк цей записав відео і сказав, що Гордон — агент фсб і в Гордона кватира в москві. Я цю тварюку — мммм і „висушу“. Обіцяю всім привселюдно. Він, до речі, чотири рази судимий і сидівший чувак за шахрайство, бійки і щось таке. Прекрасний бізнесмен, президент футбольного клубу „Інгулець“», — сказав Гордон.

«Я цьому аграрному бізнесмену тупорилому повторюю: або він вибачиться публічно і скаже „я сказав, що Гордон є агентом фсб і має квартиру в москві — це неправда“, або його життя стане нестерпним. Це я обіцяю публічно і слів ніколи на вітер не кидаю», — додав він.

«Я ніколи не скажу погане про журналіста, який буде оббріхувати мене, я з журналістами ніколи не мав судів, нічого. Я ніколи не скажу на когось слабкого, хто захоче мене образити — мені все одно. Але коли ця тварюка, президент клубу, такий крутий бізнесмен, одягнув, с*ка, під час війни на себе ці погони, військову форму — аферист, чистий аферюга. Ось з ним я зроблю неприємні речі, знищу його репутацію, присвячу йому час і наочну покажу: дивіться, ось ця жирна дупа набрехала, сказала неправду, пробувала мене очорнити. Не вибачився і за це отримає. Тому я хочу сказати, що в нього ще є кілька днів, звичайно. Кілька днів, не більше, для вибачень. Але якщо він не вибачиться, я йому не заздрю. Якщо він думає, що я в суд піду проти нього, то я судитися з ним не буду», — підкреслив Гордон.