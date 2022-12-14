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Новости > В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога

Александра Кудрявцева
14.12.22 18:13
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В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
Главное: Собрание духовенства Киевской епархии Украинской Православной Церкви обратилось к руководству телеканала «1+1» с требованием удалить богохульный ролик «95 квартала».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники и верующие считают, что ролик студии «Квартал 95» от 7 декабря 2022 года оскорбляет не только Церковь, но и веру в Бога как таковую.
 
«В течение многих лет телеканал „1+1“ систематически изливал грязь на священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви. Мы как верующие люди, осознаем свое несовершенство, потому и не отвечали даже на те обвинения или выпады против нас, которые были заведомо ложны», — написали в письме руководству канала священники и миряне Киевской епархии.
 
Однако, отметили они, «наша христианская совесть велит нам не молчать, когда мы видим публичное презрение и кощунство против Бога и веры, как это было в сюжете на YouTube-канале под названием „Официальный канал Чисто News“ в передаче „Байрактар News#104“ студии „Квартал 95“ от 7 декабря 2022 года».
 
 
В Киевской епархии считают, что этот сюжет насквозь пронизан богохульством. «Здесь уже речь идет не только о Церкви, но и о вере в Бога как таковой, и потому этот сюжет оскорбляет религиозные чувства христиан нашей страны. Словесные выпады против Бога, богохульные изречения и насмешки являются посягательством на нечто большее, чем просто указания на грехи или недостатки священнослужителей», — сказано в документе.
 
«Кто-то может верить в существование Бога, кто-то — нет, но оскорбления христиан — граждан нашего государства — это нарушение законодательства и Конституции Украины и разжигание религиозной розни», — уверены в Киевской епархии.
 
В письме говорится, что «все мы боремся сейчас за независимую демократическую Украину, поэтому притеснения, травля, создание образа врага из одной группы граждан недопустимы».
 
«Все равны перед законом, а любые претензии и обвинения должны основываться на доказательствах и решаться в правовом поле», — напомнили руководству «1+1».
 
Духовенство и верующие написали, что понимают, что «это видео является частью длительной кампании против Украинской Православной Церкви и ее верующих», а «использованные технологии — родом из 30-х и 60-х годов ХХ века, созданных идеологами Большого террора и репрессий атеистической советской власти против Церкви».
 
«Сегодня вы стали в один ряд с теми, последствия чьих преступлений пытается раз и навсегда преодолеть современная Украина. Избавление от тоталитарного прошлого, к чему мы все стремимся, невозможно, если работники информационной и развлекательной сферы позволяют себе таким наглым и циничным способом пренебрегать правами верующих граждан, их достоинством и религиозными чувствами», — говорится в документе.
 
Духовенство и миряне Киевской епархии потребовали от руководства «1+1» принести публичные извинения за этот позорный выпуск и удалить его из информационного пространства.
 
«В противном случае будем расценивать это как объявленную духовную войну многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви и оставляем право на соответствующий шаг за собой», — сказано в письме.
 
В тему: В УПЦ дали оценку антицерковным законопроектам.

Тэги: 95 квартал, УПЦ

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