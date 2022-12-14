Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ

Главное: По информации The New York Times, участники неудавшегося бунта в Германии якобы планировали убить немецкого канцлера. Следствие сосредоточено на проведении проверки более 30 предположительно причастных к попытке путча, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Детали: Организаторы сорванного бунта в Германии планировали взять штурмом Бундестаг и убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщили следователи по делу немецким депутатам во время закрытого слушания, заявляет The New York Times в среду, 14 декабря.

Во время обысков в рамках срыва попытки госпереворота стражи порядка нашли и конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия, а также тысячи патронов к другим вооружениям.

Также было выявлено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клялись хранить в тайне план переворота — он предусматривал штурм немецкого парламента и арест его членов, а также убийство канцлера Германии.

Кроме того, следствие установило, что немецкий принц Генрих XIII, которого называют одним из организаторов путча, по крайней мере, один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

Пока не ясно, насколько участники заговора были способны фактически осуществить свои планы. До этого они дважды планировали путч и детально проанализировали маршрут в правительственные здания, но так и не воплотили задуманное.

Следствие сейчас сосредоточено на проведении проверки более 30 предположительно причастных к попытке путча, пытается найти возможные тайники путчистов с оружием, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Отметим, что по информации МВД Германии, число участников политических групп, которые могут быть причастны к планированию государственного мятежа в стране, достигает 23 тысяч человек.

В тему: В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот.

В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих.