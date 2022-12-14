Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ

Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ

Александр Панько
14.12.22 17:17
131
Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ

Главное: По информации The New York Times, участники неудавшегося бунта в Германии якобы планировали убить немецкого канцлера. Следствие сосредоточено на проведении проверки более 30 предположительно причастных к попытке путча, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Детали: Организаторы сорванного бунта в Германии планировали взять штурмом Бундестаг и убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщили следователи по делу немецким депутатам во время закрытого слушания, заявляет The New York Times в среду, 14 декабря.

Во время обысков в рамках срыва попытки госпереворота стражи порядка нашли и конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия, а также тысячи патронов к другим вооружениям.

Также было выявлено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клялись хранить в тайне план переворота — он предусматривал штурм немецкого парламента и арест его членов, а также убийство канцлера Германии.

Кроме того, следствие установило, что немецкий принц Генрих XIII, которого называют одним из организаторов путча, по крайней мере, один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии.

Пока не ясно, насколько участники заговора были способны фактически осуществить свои планы. До этого они дважды планировали путч и детально проанализировали маршрут в правительственные здания, но так и не воплотили задуманное.

Следствие сейчас сосредоточено на проведении проверки более 30 предположительно причастных к попытке путча, пытается найти возможные тайники путчистов с оружием, а также определить, что означают найденные списки с именами людей.

Отметим, что по информации МВД Германии, число участников политических групп, которые могут быть причастны к планированию государственного мятежа в стране, достигает 23 тысяч человек.

В тему: В Германии разоблачили заговорщиков, которые готовили монархический госпереворот.

В группировку, которая готовила переворот в Германии, вербовали через ясновидящих.

Тэги: Германия, убийство, переворот, Олаф Шольц

Комментарии

Статьи

12.12.22 14:42

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

ВРУ приняла скандальный закон о медиа, растоптав жалкие остатки свободы слова в Украине
14.12.22 14:47

ВРУ приняла скандальный закон о медиа, растоптав жалкие остатки свободы слова в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
14.12.22 16:43

ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро
14.12.22 16:20

Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для детей-инвалидов ко дню святого Николая и праздника Рождества Христова
14.12.22 16:16

Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам
14.12.22 15:49

Россияне создают на оккупированных территориях детские пыточные, — омбудсмен
14.12.22 15:45

Священники и верующие УПЦ доставили гуманитарную помощь в Херсон
14.12.22 15:22

Гордон: Або Поворознюк вибачиться публічно, або його життя стане нестерпним
14.12.22 15:20

Франция и Италия еще надежнее закроют украинское небо
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
14.12.22 14:26

Саакашвили объявил, что будет голодать
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
14.12.22 16:43

ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро
14.12.22 15:20

Франция и Италия еще надежнее закроют украинское небо
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
14.12.22 13:40

В УПЦ дали оценку антицерковным законопроектам
14.12.22 10:15

США готовятся к поставкам в Украину ЗРК Patriot
14.12.22 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 96 тысяч солдат
14.12.22 09:29

Киев и область вновь атаковали дроны
14.12.22 09:04

Байден объявил войну антисемитизму
13.12.22 16:08

ВСУ выходят на паритет в снарядах с российской армией
09.12.22 08:44

США приготовили новую военную помощь для Украины
09.12.22 16:51

Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия
09.12.22 09:19

В Украине «помолодеют» опасные болезни
08.12.22 10:12

Шольц сделал неожиданное заявление по поводу ядреного оружия России
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
12.12.22 12:30

Митрополит УПЦ считает, что война украинской власти с Богом ничем хорошим не закончится
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
12.12.22 16:30

На Киевщине обесточены 14 населенных пунктов
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
Фото и Видео
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
Киев и область вновь атаковали дроны
Киев и область вновь атаковали дроны
Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами
Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами
В TikTok остроумно пошутили над тем, каким будет iPhone 15
В TikTok остроумно пошутили над тем, каким будет iPhone 15
Книга рекордов Гиннесса подтвердила очень странное достижение девушки из США
Книга рекордов Гиннесса подтвердила очень странное достижение девушки из США
Появилось видео, как в России грузовик переехал крошечную девочку
Появилось видео, как в России грузовик переехал крошечную девочку
В Англии, провалившись под лед, погибли дети
В Англии, провалившись под лед, погибли дети
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
ВМС США и NASA выловили в Тихом океане лунный корабль Orion
ВМС США и NASA выловили в Тихом океане лунный корабль Orion
Украина провалилась на детском Евровидении
Украина провалилась на детском Евровидении
fraza.com
Новости блогосферы
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.