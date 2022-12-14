Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для детей-инвалидов ко дню святого Николая и праздника Рождества Христова

Главное: Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачевка Киевской области, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции ко Дню святого Николая и Рождества Христова.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , объединение инвалидов уже традиционно посредством верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для детей-инвалидов, которых на учете 123.

Руководитель организации Наталья Хоменко рассказала, что необходимы: сладости, деньги, памперсы, пеленки, моющие и гигиенические средства, постельное белье, канцелярские принадлежности.

«Наши детки особенные, кто находится на лечении, кто в санатории, поэтому первые подарки детки получат в день Святого Николая, затем Новый Год, Рождество Христово, Крещение Господне. Акция будет продолжаться до тех пор, пока все дети не получат подарки. У нас на учете 123 ребенка, имеющих статус инвалидов с детства и 42 ребенка, у которых родители люди с ограниченными возможностями», — отметила она.

Адрес организации: село Горбачевка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652.

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