Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам

Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам

Александр Панько
14.12.22 16:16
121
Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам

Главное: Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой. На полигон под Гродно отправляют две танковые роты, укомплектованные как минимум 20 танками Т-72Б.

Детали: Беларусь привлекает к внезапной «проверке» армии новые подразделения. На полигон под Гродно перебрасывают как минимум 20 танков, сообщила 14 декабря мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й и 19-й механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны Беларуси, в том числе с преодолением водных преград.

От 11-й ОМБр к проверке на данный момент привлечены две танковые роты 7-го отдельного танкового батальона, которые укомплектованы минимум 20 танками Т-72Б.

«Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон Гожский в Гродненском районе (с преодолением водной преграды, вероятнее всего, в Лидском районе). Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3.00 (4.00 по Киеву)», — говорится в отчете группы.

Также Гаюн располагает данными, что к проверке будут привлечены:

— 40-й отдельный механизированный батальон 11-й ОМБр;

— 105-й отдельный механизированный батальон 11-й ОМБр;

— инженерно-саперный батальон 11-й ОМБр.

Подчеркивается, что на данный момент нет информации о перемещении указанных подразделений и 19-й ОМБр.

«Тем не менее, можно ожидать, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском районе Минской области», — подытожили наблюдатели.

В тему: Лукашенко начал внезапную проверку армии.

Тэги: граница, Польша, Литва, танки, Беларусь

Комментарии

Статьи

12.12.22 14:42

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

ВРУ приняла скандальный закон о медиа, растоптав жалкие остатки свободы слова в Украине
14.12.22 14:47

ВРУ приняла скандальный закон о медиа, растоптав жалкие остатки свободы слова в Украине

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Что будет с ценами на продукты питания в Украине после блэкаутов
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
14.12.22 17:17

Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ
14.12.22 16:43

ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро
14.12.22 16:20

Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для детей-инвалидов ко дню святого Николая и праздника Рождества Христова
14.12.22 15:49

Россияне создают на оккупированных территориях детские пыточные, — омбудсмен
14.12.22 15:45

Священники и верующие УПЦ доставили гуманитарную помощь в Херсон
14.12.22 15:22

Гордон: Або Поворознюк вибачиться публічно, або його життя стане нестерпним
14.12.22 15:20

Франция и Италия еще надежнее закроют украинское небо
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
14.12.22 14:26

Саакашвили объявил, что будет голодать
14.12.22 18:13

В УПЦ считают, что ролик «95 квартала» оскорбляет не только Церковь, но и Бога
14.12.22 17:17

Участники неудавшегося переворота в Германии планировали убить Шольца, — СМИ
14.12.22 16:43

ЕП одобрил выделение Украине 18 млрд евро
14.12.22 15:20

Франция и Италия еще надежнее закроют украинское небо
14.12.22 14:49

В Минобороны анонсировали дополнительную мобилизацию в Украине и назвали сроки
14.12.22 13:40

В УПЦ дали оценку антицерковным законопроектам
14.12.22 10:15

США готовятся к поставкам в Украину ЗРК Patriot
14.12.22 10:10

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 96 тысяч солдат
14.12.22 09:29

Киев и область вновь атаковали дроны
14.12.22 09:04

Байден объявил войну антисемитизму
09.12.22 08:44

США приготовили новую военную помощь для Украины
09.12.22 16:51

Ученые назвали неожиданный рецепт долголетия
09.12.22 09:19

В Украине «помолодеют» опасные болезни
08.12.22 10:12

Шольц сделал неожиданное заявление по поводу ядреного оружия России
08.12.22 15:49

Путин готовит россиян к затяжной войне, — ISW
12.12.22 12:30

Митрополит УПЦ считает, что война украинской власти с Богом ничем хорошим не закончится
08.12.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне более 93 тысяч солдат
12.12.22 16:30

На Киевщине обесточены 14 населенных пунктов
09.12.22 16:16

Стало известно, где в Украине сложилась самая сложная ситуация со светом
09.12.22 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 93 390 солдат
Фото и Видео
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
В КГГА озвучили последствия утреннего налета иранских «мопедов»
Киев и область вновь атаковали дроны
Киев и область вновь атаковали дроны
Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами
Глава УПЦ назвал друзей Зеленского сатанистами
В TikTok остроумно пошутили над тем, каким будет iPhone 15
В TikTok остроумно пошутили над тем, каким будет iPhone 15
Книга рекордов Гиннесса подтвердила очень странное достижение девушки из США
Книга рекордов Гиннесса подтвердила очень странное достижение девушки из США
Появилось видео, как в России грузовик переехал крошечную девочку
Появилось видео, как в России грузовик переехал крошечную девочку
В Англии, провалившись под лед, погибли дети
В Англии, провалившись под лед, погибли дети
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
Бойцы ВСУ требуют прекратить репрессии против УПЦ
ВМС США и NASA выловили в Тихом океане лунный корабль Orion
ВМС США и NASA выловили в Тихом океане лунный корабль Orion
Украина провалилась на детском Евровидении
Украина провалилась на детском Евровидении
fraza.com
Новости блогосферы
10.12.22 22:04

Неканоническая ПЦУ хочет прибрать в рукам Киево-Печерскую Лавру, которую восстанавливали после разрухи силами мирян и духовенства УПЦ
01.12.22 09:50

Пока украинские терпилы сидят в темноте, власть продает электричество за границу?
28.11.22 21:57

После следующего блэкаута в Киеве может перестать работать даже канализация
26.11.22 13:54

Готова ли жена Зеленского ради ЕС сидеть без света и тепла вместе с миллионами простых украинцев?

Опрос

Слушаете ли вы ежевечерние видеообращения Владимира Зеленского?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.