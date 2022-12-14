Беларусь перебрасывает свои танки к польской и литовской границам

Главное: Беларусь перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой. На полигон под Гродно отправляют две танковые роты, укомплектованные как минимум 20 танками Т-72Б.

Детали: Беларусь привлекает к внезапной «проверке» армии новые подразделения. На полигон под Гродно перебрасывают как минимум 20 танков, сообщила 14 декабря мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что подразделения сил немедленного реагирования из состава 11-й и 19-й механизированных бригад получили задачи совершить марш на полигоны Беларуси, в том числе с преодолением водных преград.

От 11-й ОМБр к проверке на данный момент привлечены две танковые роты 7-го отдельного танкового батальона, которые укомплектованы минимум 20 танками Т-72Б.

«Подразделения должны будут совершить марш из пункта постоянной дислокации на полигон Гожский в Гродненском районе (с преодолением водной преграды, вероятнее всего, в Лидском районе). Известно, что подразделение было поднято по тревоге сегодня в 3.00 (4.00 по Киеву)», — говорится в отчете группы.

Также Гаюн располагает данными, что к проверке будут привлечены:

— 40-й отдельный механизированный батальон 11-й ОМБр;

— 105-й отдельный механизированный батальон 11-й ОМБр;

— инженерно-саперный батальон 11-й ОМБр.

Подчеркивается, что на данный момент нет информации о перемещении указанных подразделений и 19-й ОМБр.

«Тем не менее, можно ожидать, что подразделения этой бригады будут форсировать реку Березина на переправе, которую навели в Борисовском районе Минской области», — подытожили наблюдатели.

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