Путин отменил еще одно традиционное мероприятие со своим участием

Главное: Послание Путина Федеральному собранию в этом году не состоится. Скорее всего его перенесут на начало следующего.

Детали: Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию может не состояться в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет», — заявил собеседник агентства.

Как заявил изданию председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, порядок и сроки оглашения Послания президента Федеральному собранию РФ в Конституции России не обозначены, «глава государства (Путин) определяет их самостоятельно».

Ранее источник «РИА Новости» в Госдуме сообщал, что послание может состояться 27 декабря. В Кремле эту информацию опровергли.

В тему: В Кремле впервые за 10 лет отменили ежегодную пресс-конференцию Путина.