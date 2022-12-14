После атаки «мопедов» на Киев США пообещали Украине еще больше помощи

Главное: Утром в среду две волны беспилотников-камикадзе Shahed-136 атаковали Киев и Киевскую область. После этого США пообещали Украине еще больше помощи.

Детали: После атаки российских агрессоров с помощью иранских дронов на Киев в США пообещали еще больше помощи Украине. Об этом написала посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter в среду, 14 декабря.

«Беспилотники в Киеве сегодня утром, но я знаю, что просыпаться от российских бомб уже стало слишком частым явлением, которое украинцы с храбростью и достоинством переживают по всей стране. Мы с вами — еще больше помощи уже в пути», — написала посол.

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