Лидер «Шахтера» близок к переезду в Лондон

Главное: Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик в скором времени должен стать игроком лондонского «Арсенала». Трансфер должен состояться уже в начале января.

Детали: 21-летний вингер донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик близок к тому, чтобы стать футболистом лондонского «Арсенала». По информации журналиста Йеруна Стекеленбурга, «Арсенал» согласовал условия трансфера Мудрика из «Шахтера».

В ближайшее время ожидается, что вингер пройдет медицинские тесты, необходимые для завершения сделки.

Кроме того, Стекеленбург назвал и дату, когда Мудрик полноценно присоединится к «Арсеналу». По его данным, это произойдет уже 4 января 2023 года.

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