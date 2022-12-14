Снег и метель: синоптики поведали, чего ждать от погоды украинцам

Главное: В Украине снова идет снег. На дорогах – гололед.

Детали: В Украине сохраняется неприятная погода. О том, чего ждать от небесной канцелярии в среду, 14 декабря, рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики говорят, что ночью в Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях, а днем в Закарпатье, в Карпатах и во Львовской области идет снег. На остальной территории должно быть без существенных осадков.

При этом на дорогах, кроме юга страны, местами будет гололедица.

Температура воздуха в течение суток ожидается на уровне 1-6 мороза. Ночью в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской областях и на севере Одесской областей 6-11 мороза. Днем на побережье морей и в Крыму от 0 до 5 тепла.

Отмечается, что ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, а ночью в северо-восточных областях местами ожидаются порывы 15-20 метров в секунду и метель.

В Киеве и области сегодня будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем 1-6 мороза. В Киеве ночью 4-6 мороза, днем 1-3 мороза. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду.

В тему: Сильнейший снегопад накрыл Киев.