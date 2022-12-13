В Донецкой области во время разминирования погибли сотрудники ГСЧС

Главное: Трое сотрудников ГСЧС погибли в Донецкой области. Подорвались во время разминирования.

Детали: В понедельник, 12 декабря, в Донецкой области произошла трагедия. О ней поведали в ГСЧС.

Тут во время проведения работ по разминированию в Константиновке (Краматорский район) погибли трое пиротехников.

Информируется, что произошла детонация взрывоопасного предмета.

Жертвами трагедии стали начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 г.р., начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 г.р., старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управление Максим Лизя 1979 г.р.

Уточняется, что еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизнь.

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